Veranstaltung in Kaarst-Büttgen : Spekulatiusmarkt ist abgesagt

Erst vor Kurzem hatten die Veranstalter des Spekulatiusmarktes in Büttgen ein Überblick über das Programm gegeben. Doch daraus wird nun nichts. Foto: on

Büttgen Nach der Corona-Zwangspause in 2020 werde der Markt in Büttgen auch in diesem Jahr nicht stattfinden, wie der Veranstalter jetzt mitteilte. In Kaarst und Holzbüttgen hält man aber an den aktuellen Markt-Plänen fest.