Appell in Kaarst : Stadt mahnt Gastronomen zu Impfstatus-Kontrollen

Kaarst Nur einen Tag nach Inkrafttreten der neuen Coronaschutzverordnung des Landes hat die Stadt Kaarst einen Kontroll-Appell an die Kaarster Gastronomen abgesetzt. Bei einer Missachtung drohen nach Angaben der Stadt „empfindliche Strafen“.

Semmler macht in dem Zusammenhang jedoch deutlich, dass diese Maßnahmen nicht gegen die Gastronomen gerichtet seien, „sondern gegen diejenigen Wirte und Betriebe, die durch ihre Nachlässigkeit den Betrieb aller anderen Gastronomien gefährden.“ Gleichzeitig nimmt der Beigeordnete die Gäste in die Pflicht: „Machen Sie es den Wirten einfach und bringen Sie alle notwendigen Nachweise und Ausweispapiere mit. Diskussionen an der Tür helfen niemandem“, appelliert der Kaarster Ordnungsdezernent.