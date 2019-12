Adventskalender Rhein-Kreis Neuss : Senioreninitiative schreinert Weihnachtsdekoration zum Nachmachen

Kaarst Tannenbaum oder Kerzenhalter: Die Senioreninitiative zeigt, wie aus Holz Geschenke gemacht werden.

Norbert Frommen steht an der Säge und bringt einige Leisten auf Länge. Dann lädt er die Bretter auf einem Tisch ab, mustert sie prüfend und greift zu einem Akkuschrauber. In wenigen Minuten hat er einen Kerzenhalter zusammen gezimmert. „Wenn man jetzt noch etwas Tannengrün da reinlegt und Kerzen dazustellt, hat man eine schöne Weihnachtsschale“, sagt er.

Frommen versteht sein Handwerk: Der Rentner ist ehemaliger Schreiner. Seit gut zwei Jahren ist er als einer von zehn ehrenamtlichen Hobby-Holzwerkern bei der Senioreninitiative in Kaarst aktiv. Die Gruppe hat in der Nähe von Ikea eine eigene Werkstatt, in der sie vor allen Dingen Bedürftigen bei Holzarbeiten helfen möchte. Sie reparieren wackelnde Stühle oder setzen quietschende Türen instand.