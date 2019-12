Kabarett in Kaarst : Barbara Ruscher unterhält mit „Selbstoptimierung“

Kaarst „Ruscher hat Vorfahrt“, heißt das aktuelle Programm der Kölner Kabarett-Lady, mit dem sie jetzt im Vorster Gymnasium auftrat. Wie ein roter Faden zog sich das Thema „Selbstoptimierung“ durch das Programm.

Mit Wortwitz und spitzer Zunge tritt sie an gegen „Helikoptermütter“, Eltern, die am Spielfeldrand zu Hooligans werden und gelegentlich wird ihr Programm auch politisch. So prangert sie die Praxis des Lebensmittelkonzerns Nestlé an, das rare Wasser in afrikanischen Ländern in Flaschen abzufüllen und zu verkaufen: „Ne echt pfiffige Idee“, lautet ihr nicht ernst gemeintes Urteil.