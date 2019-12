Im Kunstcafé Einblick in Kaarst : „Grüner Salon“ diskutiert über Organspende

Im Kunstcafé Einblick in Kaarst

Kaarst Auf eine Million Einwohner kommen in Deutschland nur 11,5 Organspender. Deswegen haben die Kaarster Grünen zu einem „Grünen Salon“ im Kunstcafé EinBlick eingeladen.

Unter dem Titel „Ich schenke Dir mein Herz“ diskutierten vier Fachleute, moderiert von Nina Lennhof, Sprecherin der Kaarster Grünen. Direkt zu Anfang äußerte Stefan Meier bedenken zu einige Formulierungen in den Gesetzesvorschlägen, die der Grüne Landtagsabgeordnete und gesundheitspolitische Sprecher Mehrdad Mostofizadeh vorstellte. Anschließend erklärte Koordinator der Deutsche Stiftung Organspende für die Region NRW, Daniel Schrader, die Abläufe von der Entnahme der Organe bis zur Übergabe an das Transplantationsteam. „In den meisten europäischen Ländern werden deutlich mehr Organe gespendet, als in Deutschland. Wir müssen dies ändern.“ plädiert Gerd Böckmann, dem selbst vor fast fünf Jahren eine Lebertransplantation das Leben gerettet hatte, und der inzwischen Sprecher des Netzwerks Organspende NRW und zweiter Vorsitzender des Bundesverbandes Lebertransplantierte Deutschland e.V. ist.