Gemeinnützige Wohnungs-Genossenschaft Neuss : GWG baut die intakte Nachbarschaft

Foto: Ludger Baten 5 Bilder Die aktuellen Projekte der GWG in Neuss.

Neuss Die GWG ist das zweitgrößte Wohnungsunternehmen in Neuss. Sie hat mit 3650 so viele Wohnungen im Bestand wie noch nie. Die Netto-Kaltmiete liegt bei durchschnittlich 6,10 Euro/m². 248 neue Wohnungen sind in Bau oder geplant.

Jahrelang war der Bestand stabil. Noch 2007 umfasste das Portfolio der Gemeinnützigen Wohnungs-Genossenschaft (GWG) Neuss 3300 Wohnungen, heute sind es bereits 3650 Einheiten und perspektivisch soll die Marke von 3700 geknackt werden. 248 Einheiten sind im Bau oder geplant. „Wir regieren auf die verstärkte Nachfrage“, sagt Vorstand Ulrich Brombach, der das zweitgrößte Neusser Wohnungsunternehmen nach dem städtischen Bauverein als „relativ fleißig“ einstuft und gern mit seinem Vorstandskollegen Stefan Zellnig aufs Tempo drücken würde. Die Schwierigkeit: „Die Akteure von der Bauverwaltung über die Baufirma bis hin zum Handwerksbetrieb für den Innenausbau sind ausgelastet.“

Fesserstraße, Ecke Römerstraße: 40 Wohnungen entstehen, das Haus Nr. 16 (vorn) hat zwölf Einheiten, die Gebäude Römerstraße (hinten) werden energetisch saniert. Foto: Ludger Baten

Auffallend ist, dass das genossenschaftlich organisierte Unternehmen sich in den vergangenen Jahren ein starkes Standbein in der Nachbarstadt Kaarst aufgebaut hat. Die Zusammenarbeit mit dem Rathaus sei dort angenehm und konstruktiv, der Standort gefragt. Ergebnis dieser Kooperation ist auch eine viergruppige Kindertagsstätte an der Erftstraße in Kaarst, die nach elfmonatiger Bauzeit übergeben wurde und jetzt vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) betrieben wird. Größere Bauprojekte in Kaarst werden an der Danziger Straße (24 Wohnungen sowie auch neun Miet-Einfamilienhäuser) und an der Astrid-Lindgren-Straße (50 Wohnungen) hochgezogen. Der Bezug ist für Ende 2021, Anfang 2022 geplant.

Neues Zuhause dank GWG am Glehner Weg: Bewohner sind eingezogen. Foto: Ludger Baten

Info Die GWG Neuss in Fakten, Daten, Zahlen Bilanzsumme 202 Millionen Euro (Vorjahr 195 Millionen) Bestand 3650 Wohnungen Investition 2018 13,6 Millionen Eigenkapital 67 Mio.; 33 Prozent Jahresüberschuss 2,5 Millionen Netto-Kaltmiete 6,10 Euro pro Quadratmeter (Schnitt 2018) Neubau 2018 30 Wohnungen und elf Miet-Einfamilienhäuser wurden erstmals bezogen.

Als ein „Schmuckkästchen“ bezeichnen Brombach und Zellnig die Planungen des Neusser Architekturbüros von Eckehard Wienstroer an der Freiheitstraße in unmittelbarer Nähe des Marie-Curie-Gymnasiums. Dort entstehen auf einer ehemaligen „Kappeswiese“ in drei Baukörpern 44 Wohnungen, von denen 26 mit Finanzmitteln des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert werden. Sie kommen mit einer Netto-Kaltmiete von 5,75 Euro pro Quadratmeter an den Markt. Ein Angebot, dass Zellnig als „besonders günstig“ mit Blick auf Ausstattung und Lage bezeichnet. In diesem kleinen, aber feinen Nordstadt-Quartier wartet auch das nächste große Bauprojekt auf die GWG. An der benachbarten Annostraße werden bis zu 60 alte Wohnungen abgerissen, um einer neuen, modernen Bebauung Platz zu machen – „zu bezahlbaren Mieten“.

Eine Großbaustelle wurde von der GWG auch an der Fesserstraße, Ecke Römerstraße, eingerichtet, die in einem Bezug „voraussichtlich 2021“ münden soll. Dort hat das Büro „Gritzmann Architekten“ geplant. Es entstehen vier Mehrfamilienhäuser mit 40 Wohnungen, von denen 36 an Inhaber von Wohnberechtigungsscheinen (WBS) vermietet werden. Das Gebäude Fesserstraße 16 soll zu einem Mehrfamilienhaus mit zwölf Wohnungen umgebaut werden und die Bestandswohnungen der Römerstraße Nr. 91 bis Nr. 95 werden energetisch saniert.

Leere Häuser machen die Annostraße zur Geisterstraße: Abriss steht bevor. Foto: Ludger Baten