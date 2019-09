Schloss Dyck : Etwa 30.000 Gäste erleben das Lichtfestival

Glanzvolle und faszinierende Momente wurden auch am Abschlusswochenende an Schloss Dyck beim Lichterfestival inszeniert. Foto: Tinter, Anja (ati)

Jüchen Begeistert waren die Zuschauer vom Lichtspektakel, das es – mit Unterbrechung – seit 2005 gibt. Auch im nächsten Jahr soll es das Kunstereignis im Park von Schloss Dyck geben. Geplant ist das erste Septemberwochenende 2020.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Kurt Lehmkuhl

„Das Licht ist der größte Feind des Lichts“, behauptet Robbert ten Caten. Der Mann muss es wissen, er ist Kurator des Lichtfestivals auf Schloss Dyck. Beim Innogy-Empfang zum Abschluss des diesjährigen Spektakels erläuterte der Mann, der für die künstlerische Ausrichtung des Festivals verantwortlich zeichnet, den Grund dafür, warum er lieber in einem Schloss und einem Schlosspark tätig wird statt in einer Innenstadt die Illuminationen gestaltet. „In der Stadt brennen zu viele Laternen und gibt es zu viele beleuchtete Fenster. Da kommt die Lichtkunst einfach nicht so richtig zum Zuge oder es müssen viele Anstrengungen unternommen werden, um das störende Licht auszuschalten.“

Derlei Störungen waren an Schloss Dyck ausgeschlossen. Europaweit hatte ten Caten im Vorfeld nach Lichtkünstlern gesucht, die die Qualität haben, sich an dieser Anlage zeigen zu können. Zehn Künstler und Gruppen wählte er europaweit aus, die jetzt am Abschlusswochenende ihre Werke ins Grün sowie an die Fassaden zauberten.

Foto: Tinter, Anja (ati) 23 Bilder Impressionen vom Lichtfestival 2019 im Park von Schloss Dyck.

Info Schloss Dyck und seine Veranstaltungen Historie Schloss Dyck und sein mehrfach ausgezeichneter Park sind oft schöner Blickfänger. Seit 2005 gibt es, mit einer einjährigen Unterbrechung, beispielsweise das Lichtspektakel. Ausblick Auch im nächsten Jahr soll es dieses Kunstereignis wieder geben. Der Start ist am ersten Septemberwochenende 2020 geplant.

Mit der Umbenennung der bisherigen „Illumina“ zum „Lichtfestival“ im Vorjahr habe das Kunstereignis neuen Schwung gekommen, bereits zum zweiten Mal arbeitete die Stiftung Schloss Dyck als Veranstalter mit dem niederländischen Kurator zusammen. „Zuvor hatten wir ein einheitliches Lichtbild. Mit Einführung des Lichtfestivals setzen wir auch dank Robbert ten Caten auf eine thematische Vielfalt, die in diesem Jahr natürlich dominiert wird von den beiden Jubiläen 200 Jahre Englischer Landschaftsgarten und 20 Jahre Stiftung“, lobte Jens Spanjel aus dem Stiftungsvorstand.

Die Neuausrichtung habe der Veranstaltung gut getan, auch wenn nicht jedermanns Geschmack damit getroffen wurde. „Wir haben durch das Lichtfestival ein breites Besucherspektrum vom Kleinkind bis hin zum Senior.“ Auch kämen inzwischen häufiger junge Erwachsene in den Park. Der Erfolg des Lichtfestivals lässt sich durch Zahlen belegen. „Bei täglich steigenden Zahlen werden wir wohl auch dank des guten Wetters bei 28.000 bis 30.000 auskommen“, schätzt Spanjel. Damit trage das Festival mit dem Weihnachmarkt und den Classic Days zum großen Teil dazu bei, dass jährlich etwa 300.000 Besucher zum Schloss Dyck kommen. „Durch ihren Eintritt tragen die Besucher zur Deckung von 90 Prozent der Betriebskosten bei.“