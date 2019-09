SPD Jüchen : Reiner Lange ist neuer SPD-Fraktionschef

Jüchen Holger Witting gibt den Fraktionsvorsitz wegen seiner neuen beruflichen Belastung ab. Reiner Lange übernimmt das Amt. Der 68-Jährige war schon stellvertretender Fraktionsvorsitzender unter Holger Tesmann und Holger Witting.

Mit Reiner Lange kommt wieder ein Pädagoge an die SPD-Fraktionsspitze, der außerdem ein „alter Hase“ in der Fraktionsarbeit ist. Reiner Lange ist 68 Jahre alt. Er war bis zu seiner Pensionierung vor sechs Monaten Lehrer an der Gesamtschule Jüchen, wo er auch weiterhin eine Musik-AG leiten wird. Lange hatte zuvor viele Jahre an der Jüchener Hauptschule unterrichtet. Miterlebt hat er dann die Aufgabe dieser Schulform, die er nach wie vor bedauert, ebenso wie die kurzzeitige Umwandlung in eine Sekundarschule und schließlich auch noch die Anfangszeit der Gesamtschule. Wegen seiner beruflichen Erfahrung sieht Lange einen Schwerpunkt seiner Fraktionsarbeit in der Schulpolitik. Sein zweiter Schwerpunkt seien die Themen rund um den Tagebau und den Strukturwandel, berichtet Lange, der ursprünglich aus Alt-Otzenrath stammt und die Umsiedlung miterlebt hat. Diese Zeit habe ihn geprägt und veranlasst, sich politisch zu engagieren. Seit 1984 ist Lange in der SPD Jüchen, seit 1989 im Rat aktiv. In der Fraktionsarbeit werde es keine großen Umbrüche oder Unterschiede geben, sagt der neue Vorsitzende. Eine gewisse Kontinuität sei schon dadurch gewährleistet, dass er sowohl unter Holger Witting seit 2016, aber auch schon unter dessen Vorgänger Holger Tesmann als Stellvertreter mitgearbeitet habe.