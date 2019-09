Brauchtum in Neuhoven-Schlich : Ein Wiedersehen mit Herbert und Maria Schiffer als Klompenpaar

Brauchtum in Neuhoven-Schlich

Gewohntes Terrain beschritt Klompenpaar Herbert und Maria Schiffer bei der Parade in Schlich. Foto: Georg Salzburg(salz)

Neuenhoven/Schlich Als sich im vergangenen Jahr abzeichnete, niemand wolle Klompenkönig in Neuenhoven-Schlich werden, ersparten Herbert und Maria Schiffer ihrer Dorfgemeinschaft ein Jahr ohne Klompenpaar aus tiefer Ortsverbundenheit.

Die Königin wuchs auf Schloss Dyck auf. Das ist wichtig zu wissen, betrachtet man die Königsresidenz auf der Brabanter Straße: In ihr steckt jede Menge Handwerkskunst, stilistisch ist sie dem Toreingang besagten Schlosses nachempfunden.

Samstag böllerten Punkt 12 Uhr die Schüsse des Artilleriezuges Einigkeit das Klompenfest ein. Zeitgleich wurden die Fahnen gehisst. Herbert Schiffer zog eine positive Zwischenbilanz: „Bis jetzt ging alles glatt über die Bühne.“ Es gebe im Vergleich zum ersten Mal „kein besser oder schlechter, es sei nur anders“, Klompenkönig von Schlich zu sein. Sohn Marcus war 2012/2013 Klompenkönig, die Gene haben Herbert I. und Maria VI. also weiter vererbt. Normalerweise wird in Damm und Neuenhoven-Schlich am selben Wochenende Schützen- beziehungsweise Klompenfest gefeiert. Das war diesmal anders und die Gelegenheit nutzten die Vertreter der einzelnen Vereine, um auf das jeweils andere Fest eine stattliche Delegation von Vertretern zu entsenden.