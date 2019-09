Ausflug in Garzweiler : Senioren stellen kritischen Fragen bei der Fahrt durch den Tagebau

Jüchen Mit an Bord in dem bulligen Allrad-Bus waren Neubürger ebenso wie Alteingesessene, viele, die den wandernden Tagebau unmittelbar „vor ihrer Haustüre“ hatten oder haben, dazu auch ein ein ehemaliger „Rheinbrauner“.

Mit an Bord in dem bulligen Allrad-Bus waren Neubürger ebenso wie Alteingesessene, viele, die den wandernden Tagebau unmittelbar „vor ihrer Haustüre“ hatten oder haben, dazu auch ein ehemaliger „Rheinbrauner“. Die Fahrt ging von Jüchen nach Grevenbroich zum Kohlebandsammelpunkt, dann mitten hinein in den Tagebau zum Flöz Garzweiler und zu einem der beiden größten Schaufelradbagger, die es in Europa gibt. Abschließend ging es zurück durch das Rekultivierungsgebiet. Die Jüchener wurden begleitet von einem Mann aus Hochneukirch: Jörg Weckauf, Abteilungsleiter für Großgeräte im Tagebau Garzweiler. Er musste bei dieser Exkursion immer wieder erklären, was RWE denn gegen den Staub und Dreck aus dem Tagebau unternimmt, der bekanntlich vor allem die Hochneukircher aktuell behelligt. Er sei ja selbst betroffen, wohne an der Feldstraße, also unmittelbar am Tagebau in Hochneukirch, verriet Weckauf. Gänzlich Herr werden könne RWE aber dem Staubflug vor allem dann nicht, wenn es starke Gewitter mit heftigen Windböen in Richtung Hochneukirch gebe: Und das, obwohl die Sprinkleranlagen automatisch in Gang gesetzt würden, wenn es entsprechende Wind- und Wetterprognosen gebe.