Festival in Viersen : Nachfolger von Eier mit Speck hat einen Namen – Vorverkauf startet

Im Juli gibt es wieder ein Festival am Hohen Busch, der Name ist jetzt bekannt. Foto: Martin Röse

Viersen Der Vorverkauf für den Nachfolger von „Eier mit Speck“ (EmS) am Hohen Busch in Viersen ist gestartet – und der neue Name des Festivals bekannt gegeben.

„Da ist was im Busch“, heißt es, wie die Veranstalter auf der Internetseite www.openair-hoherbusch.de mitteilen. Zwar gibt es schon Tickets (ab 77 Euro) für das Festival (29. bis 30. Juli), aber das Lineup werde erst ab Ostersonntag „häppchenweise“ bekanntgegeben.

Veranstalter sind die Eventagentur „Terz machen“ und der ehemalige EmS-Mitorganisator Budda.

(naf)