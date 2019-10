Diskussion im Stadtrat : Stadt will Tagebauflächen zurück haben

Jüchen Jüchen will seine Flächen, die vom Tagebau Garzweiler II in Beschlag genommen wurden, wieder zurück haben. Wann die 15 Quadratkilometer der Stadt wieder zur Verfügung stehen, ist zurzeit allerdings noch unklar.

Es sei viel zu früh, jetzt schon konkrete Dinge zu benennen, hieß es von Seiten der CDU. Die SPD ergänzte, man müsse bei der Planung so lange warten, bis überhaupt Planungsmöglichkeiten gegeben sind. Der Bitte, die FWG solle die konkreten Vorschläge in ihrem Antrag zum Strukturwandel zunächst zurückziehen, kam die Fraktion nach.

Das Thema wird in der Sitzung des Ausschusses Tagebaufolgelandschaften im November wieder zur Diskussion stehen. Dann wird die Verwaltung auf Bitten des Stadtrates auch Angaben zu Zeitplänen zur Auskohlung, zur Verfüllung und zur Nutzung der 15 Quadratkilometer großen Stadtfläche vorliegen, die jetzt noch von RWE für den Tagebau Garzweiler II in Beschlag genommen sind, auf den Tisch legen – soweit dies überhaupt möglich ist. Die Aussage von RWE, sie sei jetzt fünf Jahre mit der Verfüllung des Lochs in Verzug, sei falsch, monierte die FWD. Nach Aussage der Bezirksregierung solle der Tagebaubereich in der Stadt Jüchen 2025 verfüllt und rekultiviert sein. RWE spreche jetzt von 2027. Bürgermeister Zillikens verwies auf den Braunkohleplan, nach dem „in der Tat“ festgelegt sei, dass die vollständige Verfüllung 2020 abgeschlossen sein soll.