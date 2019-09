Neues Sport-Event in Jüchen : Gelungene Stadtlauf-Premiere mit 400 Startern

Jüchen Nach dem erfolgreichen Event am Samstag plant Organisator Robin Pesch nun bereits den nächsten Stadtlauf Jüchen im kommenden Jahr und eine Laufserie.

Die Stadtwerdung von Jüchen zu Jahresbeginn war für Robin Pesch (27) aus Hochneukirch der Anlass, in der Kommune einen weiteren sportlichen Höhepunkt zu installieren: den Jüchener Stadtlauf. Die Premiere gab es am Samstag auf dem Gelände der Gesamtschule Jüchen. „Es war einfach toll“, zog Pesch Bilanz. „Wir hatten eine volle Hütte, von den Teilnehmern gab es viel Lob. Außerdem ist die Veranstaltung verletzungsfrei verlaufen.“

Rund 400 Anmeldungen hatte Pesch, der mit seiner Firma Dream Big für den Stadtlauf verantwortlich zeichnete, beim 1. Stadtlauf Jüchen annehmen können. Der Andrang am frühen Nachmittag an der Annahmestelle und der Nummernausgabe war so groß, dass der Start des ersten Rennens um eine Viertelstunde verschoben werden musste. Das hatte den Vorteil, dass in der Wartezeit der erste Regenschauer des Nachmittags vorbeigezogen war.