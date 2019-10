Prävention und Stärkung in Grevenbroich : Kreative Workshops zum Jugendschutz

Prävention und Stärkung in Grevenbroich

Für Kinder und Jugendliche gibt es in den Herbstferien spielerische und erlebnisreiche Aktionen zum Thema Jugendschutz. Foto: stadt. Foto: Leika production - stock.adobe.com / Stadt Grevenbroich/Leika production - stock.adobe.com

Grevenbroich Im Jahr 2018 organisierte die Alte Feuerwache erstmals den Ferienworkshop „Safer Youth“ zum Thema Jugendschutz. In den Herbstferien startet die zweite Auflage mit ausgebautem Programm. Neu ist etwa ein reiner Jungen-Workshop.

Selbstbewusst, selbstsicher und selbstbestimmt mit Sozialen Medien, dem Körper und Geld umgehen: Darum dreht sich der Safer Youth Ferienworkshop in Grevenbroich, der nun in die zweite Runde geht. Auch dieses Jahr organisiert das Angebot die Alte Feuerwache mit freien Trägern. Kinder und Jugendliche können sich vom 22. bis 24. Oktober bei verschiedene Aktionen interaktiv mit dem Thema Kinder- und Jugendschutz auseinandersetzen. Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr haben die Organisatoren das Programm ausgebaut und zusätzliche Inhalte geschaffen.

„Fast alle Workshops im vergangenen Jahr waren voll, es gab sogar Wartelisten“, resümiert Projektkoordinatorin Salome Menzel die Aktionstage im Herbst 2018. „Darauf haben wir reagiert und den Workshop um einen zusätzlichen Tag erweitert.“ Man sei selbst überrascht gewesen, wie begeistert die Jugendlichen im vergangenen Jahr dabei waren, sagt Schulsozialarbeiterin Andrea Kückels. Der Workshop findet zwar in der Ferienzeit statt, aber etwas über Kinder- und Jugendschutz außerhalb der Schule zu lernen, fänden die Teilnehmer gar nicht blöd, im Gegenteil: „Das Angebot ist freiwillig. Jeder, der sich anmeldet, bringt daher Interesse mit. Zudem ist das Umfeld anders als im schulischen Rahmen. Die Kinder und Jugendlichen können sich hier ganz ohne Bewertung öffnen“, sagt die Schulsozialarbeiterin.

Informationen Infobroschüren mit Anmeldebogen liegen im Bürgerbüro in Schulsekretariaten und der Alten Feuerwache aus – nline unter grevenbroich.de. Info-Telefon 02181 608 666.

Wann und Wo Saver Youth findet vom 22. bis 24. Oktober an der Alten Feuerwache statt. Alle Angebote sind kostenfrei.

Freizeit in Grevenbroich : Feuerwache-Team gibt Programm für Ferien heraus

Auch bewährte Angebote sind wieder dabei. „Den Jugendschutzparcours haben wir auf zwei Tage ausgebaut, da die Jugendlichen sich gewünscht haben, mehr Zeit dafür zu bekommen“, sagt Andrea Kückels. Dabei absolvieren die Teilnehmer vier Stationen, jeweils zwei an einem Tag. Bei den Stationen geht es um das Jugendschutzgesetz, um Sucht, Konsum und den Jugendmedienschutz. Durch interaktive Aufgaben, wie etwa Tätigkeiten mit einer Rauschbrille durchführen, lernen die Jugendliche die Themenbereiche kennen.

Außerdem wieder im Programm ist ein Infoabend mit dem Titel „Kinderschutz in Institutionen“ für ehrenamtliche Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe am 22. Oktober. Auch ein Vortrag mit den „Medien Scouts“ ist wieder dabei. Die ausgebildeten Schüler des Pascal-Gymnasiums informieren bei dieser Veranstaltung, am 23. Oktober, Eltern darüber, wie sie ihre Kinder im Umgang mit Smartphone und Internet schützen können.