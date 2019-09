Herbstfest im Garten der evangelischen Kirche : Der Asylkreis Hochneukirch hilft seit fünf Jahren

Jüchen Bürgermeister Harald Zillikens, Ute Schwieren von der Integrationsstelle sowie Vertreter des deutsch-türkischen Freundeskreises und der tamilischen Gemeinde und natürlich der evangelischen Kirche waren gekommen.

Großen Applaus erhielt der Zauberer Florian, der mit seinen unglaublichen Tricks begeisterte. In seiner Begrüßungsrede wies einer der Sprecher des Asylkreises darauf hin, dass die sogenannte Realpolitik der Europäischen Union den Zuzug von Flüchtlingen nur scheinbar zum Erliegen gebracht habe. Zur Realität gehörten tausende im Mittelmeer Ertrunkene. In Syrien tobe nach wie vor der Krieg; Afghanistan sei keineswegs ein „sicheres Land“ und in Afrika und andernorts drangsalierten Diktatoren ihre Völker. Und in Deutschland wolle völkische Ideologie wieder hoffähig werden. Zu all dem hieße es, weiter Augen und Ohren nicht zu verschließen, warnte er.