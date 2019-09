15. Niederrhein Musikfestival : Jüchener Schüler treten bei „Latin Night“ auf

Jüchen Lateinamerikanische Klänge gibt es im Atrium des Gymnasiums. Mit bei dieser „Latin Night“ ist auch die mehrfach ausgezeichnete Big Band der Schule.

(NGZ) Die Musiker vom 15. Niederrhein Musikfestival veranstalten gemeinsam mit der Big Band des Jüchener Gymnasiums am Samstag, 28. September, 19 Uhr, einen Konzertabend unter dem Titel „Latin Night“. Schauplatz für das lateinamerikanische Musik-Event wird das Atrium des Gymnasiums.

Das Programm beleuchtet die unterschiedlichen Einflüsse und Traditionen, die im Zuge der spanisch-portugiesischen Eroberung Lateinamerikas zu einer schillernden Vielfalt an musikalischen Formen führte. Bei Stücken von Antonio Carlos Jobim, Baden Powell, Astor Piazzolla, Sérgio Mendes und Ernesto Lecuona treffen Klangsinn, lateinamerikanisches Feuer und swingender Jazz aufeinander.

Das vielfach ausgezeichnete Schülerensemble hat schon als Vorgruppe der WDR Big Band gespielt und gilt als eine der besten Schul-Formationen in NRW. Zusammen mit dem Pianisten, Arrangeur und Komponisten Noah Reis-Ramma treffen die Schüler bei der „Latin Night“ auf die Profis vom Niederrhein Musikfestival: Sängerin Rosani Reis, die Festivalleiterin und Flötistin Anette Maiburg, Amoy Ribas am Schlagwerk, Trompeter Florian Gerhards und Pedro Trigo Santa am Kontrabass.