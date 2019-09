Jugendfeuerwehr in Jüchen : Jugendfeuerwehr reinigt zwei Spielplätze

Jüchen Für ein Feuerwehr-Abzeichen mussten sich drei Jugendliche ein gemeinnütziges Projekt ausdenken. Deshalb starteten sie eine Reinigungsaktion. Weitere Aufgaben stehen noch an.

Dominic Küsters, David Kirsch und Finn Hilmer sind seit mehreren Jahren bei der Jugendfeuerwehr aktiv. Die drei 16 Jahre alten Nachwuchs-Feuerwehrleute streben nun das Abzeichen „Jugendflamme 3“ an, wofür sie umfangreiche Aufgaben absolvieren müssen. „Mein persönliches Ziel ist es, alle Abzeichen der Feuerwehr zu bekommen. Wir können so unser Hobby fördern und sogar Menschen helfen“, sagt David Kirsch.

„Die Idee mit den Spielplätzen hatte ich schnell“, sagt David Kirsch. Der Gesamtschüler aus Jüchen hat einen kleinen Bruder und hat selbst erlebt, dass die Plätze oft verdreckt sind. „Ich fand die Idee toll und habe mich gleich angeschlossen“, sagt Dominic Küsters, der in Hochneukirch wohnt. Auch Finn Hilmer aus Jüchen war schnell mit an Bord. Die Spielplätze für das Projekt wurden rasch gefunden: der Spielplatz an der Stadionstraße in Jüchen sowie der an der Marie-Juchacz-Straße in Hochneukirch. „Ich habe gesehen, dass es dort immer voller Dreck und Sand ist“, sagt Dominic Küsters.