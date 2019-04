Workshop für junge Leute : „Menschine“: Ferienworkshop für Schüler

Duisburg Max Bilitza will mit jungen Leuten ein Projekt zum Thema künstliche Intellligenz entwickeln.

(O.R.) Unter Federführung des Duisburger Multitalents für darstellende und bildende Kunst, Max Bilitza, findet in der Ferienwoche nach Ostern (23. bis 28. April) ein Performance-Workshop für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 14 Jahren in der Tanzwerkstatt Ulla Weltike auf der Grabenstraße 93 in Duisburg-Neudorf statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, für Verpflegung während der Zeit ist gesorgt.