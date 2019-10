Ratssitzung in Jüchen : Zillikens bemängelt finanzielle Schieflage der Kommunen

Jüchen Der Bürgermeister monierte im Rat die Begünstigung kreisfreier Kommunen in der Finanzierung durch den Bund.

Bevor Kämmerin Anne Gratz ausführlich die Eckdaten des Haushaltsentwurf 2020 der Stadt Jüchen erläuterte, nutzte Bürgermeister Harald Zillikens die Sitzung des Stadtrates in Haus Katz zu einigen „ausführenden Worten“. Dabei monierte er zum einem in seiner Funktion als Mitglied des Städte- und Gemeindesbundes NRW das Gemeindefinanzierungsgesetz und widmete sich zum anderen mit dem anstehenden Strukturwandel, bedingt durch das Auslaufen der Braunkohleförderung bis 2038.

Es gebe nach wie vor eine „erhebliche Schieflage in der Finanzierung der Kommunen“. Sie werde durch das System der Einwohnerveredelung verursacht, durch das einwohnerstarke Städte zu Lasten von Flächengemeinden besser gestellt würden. Dies führe dazu, dass die für die Einwohner im kreisfreien und im kreisangehörigen Bereich zur Verfügung stehenden Ressourcen immer weiter auseinanderklaffen. Über den kommunalen Finanzausgleich erfolge eine „sich verstärkende Umverteilung von Mitteln in den kreisfreien Bereich“, die wieder als Indikator für einen höheren Bedarf gewertet werden.

Bei den Schlüsselzuweisung würde die Benachteiligung der kreisangehörigen Städte wie etwa Jüchen besonders deutlich. Pro Kopf erhalten diese Gemeinden 386 Euro vom Land, in den kreisfreien Stadt sind es 691, meinte Zillikens mit Verweis auf die Zahlen des Stadt- und Gemeindebundes. So werde es den Kommunen von Jahr zu Jahr schwerer gemacht, ausgeglichene Haushalte zu erstellen. Auch einem vom Bund angesprochenen Altschuldenerlass sieht Zillikens skeptisch. Er würde zunächst wohl die großen, hochverschuldeten, kreisfreien Städte begünstigen. Konkret wurde der Bürgermeister in seiner Forderung zum Strukturwandel, Er fordert ein Eins-zu-eins-Umsetzung des Papiers der Kommission „Wachstum Strukturwandel und Beschäftigung“ als Grundlage für das „Strukturstärkungsgesetz“, dessen „Eckpunkte“ das Bundeskabinett am 22. Mai beschlossen habe. Dieses Gesetz wiederum sei abhängig vom Erlass des sogenannten Kohleausstiegsgesetzes, das durch einen Staatsvertrag abgesichert werden soll.