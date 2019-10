Vereinsleben zur Stadtgeschichte in Jüchen : Geschichtsverein stellt sich vor

Die Männer des neu gegründeten Geschichtsvereins suchen weitere Mitstreiter. Foto: Markus Rick (rick)

Jüchen Der in diesem Jahr rund um Dieter Ohlmann, Jürgen Kiltz, Antonius Stirken, Franz Peter Kremer, Michael Salmann und Willi Cremer entstandene Verein will die Historie der Stadt erforschen.

Mehr als 40 Besucher kamen am Dienstagabend im Sitzungssaal von Haus Katz zusammen, als sich der neu gegründete Geschichtsverein Jüchen e.V. vorstellte. Mit dabei waren Mitglieder, interessierte Bürger sowie Bürgermeister Harald Zillikens. „Es ist wichtig, Informationen über die Stadt Jüchen auch an zukünftige Generationen weiterzugeben“, sagte Zillikens in Bezug auf das Stadtarchiv Jüchens. Ziele des neuen Vereins sind laut Vorstandsmitglied Michael Salmann, Menschen für Geschichte zu begeistern und die Geschichte Jüchens zu erforschen. „Dafür haben wir bereits Kontakt zu den weiterführenden Schulen geknüpft und erste Vorträge geplant“, verkündet Salmann.

Der neue Verein ist allerdings nicht die erste Initiative der Jüchener, ihre Geschichte zu erforschen. Von 1993 bis 2002 gab es bereits einen sogenannten „Geschichtsarbeitskreis“. Der war zwar noch kein eingetragener Verein, organisierte allerdings schon zahlreiche Ausstellungen, Vorträge und Exkursionen, die die Heimatverbundenheit der Jüchener unter Beweis stellte. In den neun Jahren, die der Geschichtsarbeitskreis tätig war, wurde laut Jürgen Kiltz, damals wie heute Mitglied, bereits viel bewegt. „Auf das solide Fundament dieser Zeit kann der neue Verein nun hoffentlich aufbauen“, sagt Kiltz.

Die Chancen dafür stehen gut, denn der Verein, der erst in diesem Jahr ins Leben gerufen wurde, zählt bereits 30 Mitglieder. „Wir würden uns natürlich über weitere Mitglieder freuen“, sagt Michael Salmann.

Beitreten kann übrigens jeder, egal ob alt oder jung, Mann oder Frau. „Jeder, der Interesse an Geschichte hat kann in unseren Verein kommen“, erklärt Salmann. Auch erste Projekte hat der junge Verein bereits in Planung. Die Mitglieder überlegen, historische Gebäude der Stadt Jüchen mit Schildern über Informationen zu deren Geschichte zu versehen.