Projektchor aus Jüchen : Chor „Projekt 007“ gibt Heimkonzert vor England-Tournee

Jüchen Große Ereignisse stehen für den Jüchener Kammer- und Popchor Projekt 007 an. Er wird am 8. Dezember das große Weihnachtskonzert in der Kaiser-Friedrich-Halle in Mönchengladbach gemeinsam mit den weltberühmten King’s Singers geben.

Vorher geht es im Oktober auf große Konzertreihe mit insgesamt 50 Personen nach England mit Auftritten in Salisbury und Oxford.

Der Chor 007 mit Alastair Thompson (vorner links). Foto: 007

Unterstützt wird der Chor dabei von „Jugend musiziert“-Bundespreisträgern wie Daniel März (Gitarre), Anna Döring (Violine), Anna Grüneberg (Klavier), dem Jüchener Schlagzeuger Timur Tuglu und dem Mönchengladbacher Organisten Klemens Rösler. Um bestens vorbereitet zu sein, engagierte Projekt 007 mit Alastair Thompson jetzt einen der gefragtesten Chor-Coaches für ein Probenwochenende in der Gesamtschule Jüchen. Alastair Thompson, selbst einst Gründungsmitglied der legendären King’s Singers, ist mit 007-Dirigent Matthias Regniet seit 25 Jahren befreundet. Er reiste extra für den Jüchener Kammerchor aus England an.

Die Klangergebnisse werden nicht nur in England, sondern auch in Jüchen beim Konzert am Samstag, 5. Oktober, gemeinsam mit den Instrumentalbegleitern, ab 19.30 Uhr, in St. Jakobus zu hören sein. Der Eintritt ist frei. Die Schirmherrschaft hat Bürgermeister Harald Zillikens übernommen. Dort erwartet alle Freunde der Chormusik und von anspruchsvoller Instrumentalmusik ein besonderes Konzert mit den 32 Sängern, die nicht nur aus Jüchen, sondern aus ganz NRW zu den Proben kommen. Dargeboten werden unter anderem das „Abendlied“ von Joseph Rheinberger, die „Little Jazz Mass“ von Bob Chilcott und als einer der Höhepunkte „Luminous night“ des aktuellen norwegischen Komponisten Ola Gjeilo. Auch anspruchsvolle Bearbeitungen von Popsongs wie Coldplays „Fix you“ stehen auf dem Programm.