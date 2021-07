Am Tagebau Garzweiler : Kohlegegner planen Menschenkette

Erkelenz In der kommenden Woche wollen Aktivisten am Tagebaurand protestieren. Sie fordern einen früheren Kohleausstieg und wollen eine „maximal tolerierbare“ Grenze für den Tagebau abbilden.

Im Vorfeld der Bundestagswahl ruft das Bündnis aus Umweltorganisationen und Tagebaubetroffenen unter dem Motto „Klima schützen – Kohle stoppen – Dörfer retten“ zu dieser Demonstration für den Stopp des Braunkohleabbaus im Rheinland auf. „NRW-Ministerpräsident und Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet hält unbeirrt am Klimakiller Kohle fest und heizt die Klimakrise so weiter an. Noch immer will er den RWE-Konzern ganze Dörfer für die riesigen Braunkohletagebaue abbaggern lassen. Gegen diesen Irrsinn gehen wir auf die Straße“, heißt es in einem gemeinsamen Aufruf. Deutschland trage eine historische Verantwortung an der Klimakrise. „Die Bundesregierung versagt beim Klimaschutz. Auch nach dem historischen Urteil des Bundesverfassungsgerichts weigert sich die Große Koalition, wirksame Klimaschutz-Maßnahmen zu beschließen, um das 1,5 Grad-Limit einzuhalten. So wird die junge Generation ihrer Freiheitsrechte beraubt.“