Ferienangebote in Jüchen : Klostercamps für junge Menschen

Jüchen Das Nikolauskloster bietet in diesem Jahr in den Sommerferien ein Jugendklostercamp für 14- bis 18-Jährige und ein Sommerklostercamp für Neun- bis 13-Jährige an. Die Anmeldungen laufen bereits. Und in der Regel sichern sich die Jugendlichen und Kinder, die schon öfter an den Camps teilgenommen haben, frühzeitig wieder ihre Plätze.

Ausdrücklich sind aber auch neue Teilnehmer willkommen, wie die Klosterleitung betont.

Das Jugendklostercamp findet vom 15. bis 19. Juli statt. Die Kosten betragen 125 Euro. Anmeldeschluss ist der 25. Juni. Die jungen Leute sollen eine Ferienwoche mit kreativen Beschäftigungen und gemeinsamen Glaubenserfahrungen erleben, heißt es im Programm.

Das Sommerklostercamp findet vom 20. bis 27. Juli statt und soll den Kindern Gemeinschaft, Glaubenserfahrungen, Spiel und Spaß bieten. Es soll auch unter freiem Himmel am Lagerfeuer übernachtet werden, es geht ins Schwimmbad, und es soll viele Aktionen geben. Die Kosten betragen 120 Euro. Geschwister zahlen pro Person 100 Euro. Anmeldeschluss ist der 1. Juni. Anmeldungen zu beiden Camps und weitere Informationen gibt es unter www.omi-jugend.de.

In seinem Monatsprogramm bietet das Nikolauskloster am Sonntag, 27. April, wieder eine thematische Führung an. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr am Ostflügel am Treffpunkt-Schild. Es wird gezeigt, wie sich das Nikolauskloster im Laufe der Jahrhunderte gewandelt hat. In einer Gruppe geht es auf eine Zeitreise durch 800 Jahre Klostergeschichte. Zum Taizé-Gebet lädt das Nikolauskloster für den heutigen Donnerstag, ab 19.30 Uhr, ein. An jedem dritten Donnerstag im Monat gibt es dieses Treffen in der Kinder u. Familienkirche. Im monatlichen Wechsel gibt es dort ein Taizé-Gebet oder eine Heilige Messe.

(NGZ)