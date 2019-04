Nikolauskloster in Jüchen-Damm : Pater Andreas Petith wird wieder Leiter des Nikolausklosters

Pater Andreas Petith kommt am 2. Juni wieder als Leiter ins Nikolauskloster zurück, das er im Jahr 2012 verlassen hatte. Foto: reuter/Reuter

In der Zwischenzeit war Pater Andreas Petith der Leiter des des größten niederösterreichischen Marienheiligtums in Maria Taferl in der Diözese St. Pölten.

(gt) Wenn Pater Felix Rehbock im Mai seinen letzten Tag als Leiter im Nikolauskloster beginnt, um dann als neuer Provinzial der Mitteleuropäischen Provinz nach Hünfeld zu ziehen, dann wird als sein Nachfolger ein guter, alter Bekannter erwartet. Pater Andreas Petith kehrt ins Nikolauskloster zurück. Am 2. Juni wird er dort erwartet. Und damit wird der mittlerweile 63-Jährige seine dritte Amtszeit als Leiter des Nikolausklosters antreten. Bis zu seinem Abschied im April 2012 war er dort für zweimal neun Jahre zum Rektor gewählt worden. In der Zwischenzeit war Pater Andreas Petith der Leiter des des größten niederösterreichischen Marienheiligtums in Maria Taferl in der Diözese St. Pölten.

Felix Rehbock OMI ist als Provinzial im Januar durch den Generaloberen der Oblaten, Pater Louis Lougen, zum Provinzial der mitteleuropäischen Provinz ernannt worden und wird am 26. Mai eingeführt. Der 47-Jährige wird dann für 112 Oblatenbrüder und -patres in Deutschland, Tchechien und Österreich verantwortlich sein. Das Nikolauskloster hatte Pater Felix vor allem für die Familienseelsorge geöffnet und ein kompaktes Jahresprogramm auch mit außergewöhnlichen Angeboten auf die Beine gestellt, die auch Menschen ins Kloster brachten, die mit Religion und christlichem Glauben möglicherweise nicht viel zu tun hatten.

Pater Andreas Petith war der Abschied nach 18 Jahren in Damm vor nunmehr sieben Jahren schwer gefallen. Nun kehrt er an den Wirkungsort zurück, dem er damals auch baulich ein Ansehen verliehen hatte. Denn unter Pater Andreas war auch die alte Klosterkirche renoviert worden . Lange Jahre hatte Pater Andreas das Internat im Nikolauskloster geleitet, in dem der Priesternachwuchs lebte. Die Tage des Internates waren aber schon zu seinen Dienstzeiten in Damm gezählt, wo zuletzt nur noch drei Theologiestudenten übrig geblieben waren.