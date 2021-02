Mitreden beim Erkelenzer Förderplan : Jugend soll in Online-Workshop mitbestimmen

Erkelenz Die Stadt Erkelenz erstellt einen neuen Jugendförderplan. Entscheidend mitwirken sollen daran die, die er betrifft: Kinder und Jugendliche. Am Samstag gibt es dazu einen Online-Workshop.

Zu sechs Themenbereichen wird in Kleingruppen informiert und diskutiert. Dabei geht es um die Lebenswelt der Teilnehmenden und ihre Erfahrungen zu Themen wie Digitalisierung, Infrastruktur im ländlichen Raum und Infrastruktur, politische Bildung, Teilhabe, Vielfalt und Gleichbehandlung. Moderieren wird Martina Leshwange vom Landesjugendamt Rheinland. „Die in Erkelenz lebenden Kinder und Jugendlichen werden unmittelbar mit einbezogen und sie erhalten die Möglichkeit, sich mit ihren Bedürfnissen, Wünsche und Wahrnehmungen einzubringen“, erklärt Muckel.

Kinder- und Jugendliche der weiterführenden Schulen, die in Erkelenz wohnen, können sich anmelden per Mail an katharina.lueke@erkelenz.de. Anzugeben sind Name, Adresse, Alter und E-Mail für die Online-Zugangsdaten.