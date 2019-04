BSHV Jüchen : Bürgerschützen starten am letzten Aprilwochenende in die Saison

Am Samstag, 27. April, wird die Saison mit einer traditionellen Dreifach-Veranstaltung in der Zweifach-Sporthalle an der Stadionstraße eröffnet.

Der Jüchener Bürgerschützen- und Heimatverein startet jetzt in seine „heiße Phase“ vor dem großen Schützenfest vom 24. bis zum 28. Mai. Am Samstag, 27. April, wird die Saison mit einer traditionellen Dreifach-Veranstaltung in der Zweifach-Sporthalle an der Stadionstraße eröffnet. In bewährt guter Zusammenarbeit mit der Stadt Jüchen verwandelt sich die Zweifach-Sporthalle dazu in eine Festhalle mit integriertem Schießstand. Ab 15 Uhr sind zunächst alle älteren Mitbürger ab 70 Jahren zur Seniorenfeier in die Zweifach-Sporthalle an der Stadionstraße eingeladen.