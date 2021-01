Für Kinder und Jugendliche : Osterferienprogramm im Café du Nord in Homberg

Osterferienprogramm im Café du Nord in Homberg

Homberg Trotz des aktuellen Lockdowns hat das Team des städtischen Jugendtreffs in Homberg für die Osterferrien ein Programm für Kinder und Jugendliche zusammengestellt.

(RP) Das Team des städtischen Jugendtreffs Café du Nord in Homberg, Dorfstraße 6, ist optimistisch und bereitet für die Osterferien ein abwechslungsreiches Programm für Kinder und Jugendliche vor. Geplant sind eine Theater- und eine Umweltwoche.

„Der Blick aus dem Fenster“ heißt das Theaterstück, das in der ersten Ferienwoche vom 29. März bis 1. April gemeinsam mit Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis 14 Jahren erarbeitet werden soll. Die Choreografin Sonja Reischl, die in Ratingen die Hip-Hop Jugend-Company „Crazy Frogs“ leitet, und Theaterpädagogin Larissa Bußmann vom Café-Team werden gemeinsam das Projekt begleiten.

Die jungen Teilnehmer sollen dabei die eigenen Erfahrungen und Perspektiven während der Coronakrise auf die Bühne bringen. Was hat sich verändert, wie bin ich mit der Situation und Isolation umgegangen, welche Sorgen habe und hatte ich, hatte es eventuell auch etwas Positives und konnte ich zum Beispiel neue Hobbies entdecken? Die Kinder und Jugendlichen können ihre eigenen Geschichten theatralisch und tänzerisch erzählen. Zum Abschluss wird das Stück auf der Bühne im Luthersaal präsentiert. Gefördert wird das Projekt aus dem „Kulturrucksack“-Programm, daher fallen lediglich Kosten in Höhe von 20 Euro pro Person für das Mittagessen an.