Besucherandrang auf Schloss Dyck : Schlossfrühling lockt großes Publikum an

Dyck Vom Strandkorb bis zum Mini-Kaktus – rund 150 Aussteller sorgten für reichlich Abwechslung vor historischer Kulisse.

Die ersten Besucher gingen bereits nach rund 30 Metern in die Knie: Sie entdeckten die Tulpen in Schwarz und Weiß als überaus reizvolles Fotomotiv. „Äußerst positive Auswirkungen auf Kreislauf und vegetative Erholung“: Damit könnte der Besuch des Schlossfrühlings gemeint gewesen sein. Es ging aber um Zirbenkissen – sie waren nur eines von vielen Angeboten.

Möchten Sie ein Gläschen Sekt?“. Es mangelte nicht an Verlockungen, im Gegenteil: Der Schlossfrühling bot fast schon so etwas wie eine Reizüberflutung. Auch wer etwas essen oder trinken wollte, hatte die Qual der Wahl. Überall gab es lauschige Plätze, getaucht in Sonnenlicht. Die Tische hinter der Orangerie füllten sich wieder schnell, sie waren liebevoll dekoriert mit österlicher Floristik. Ulla Illbruck, die die Organisation von Events wie den Schlossfrühling jetzt nach und nach an den 31-jährigen David Tüscher übertragen wird, weiß, dass die Gastronomie auf Schloss Dyck so gut läuft, dass es für die die Gäste mitunter zu Wartezeiten kommt. Das war am Wochenende nicht anders.