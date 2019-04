Kommunalwahl 2020 in Jüchen : CDU unterstützt Wiederwahl von Harald Zillikens

Selbst äußert sich Harald Zillikens noch nicht zu einer möglichen Kandidatur, es sei noch zu früh. Die CDU würde ihn unterstützen, die SPD will einen eigenen Kandidaten.

„Wir suchen nach keiner Alternative für Harald Zillikens als Bürgermeisterkandidat, weil wir dazu keine Veranlassung sehen. Er leistet gute Arbeit und bringt die Stadt Jüchen voran“, sagt Heckhausen und fügt hinzu: „Für viele in der CDU ist die erneute Bürgermeisterkandidatur von Harald Zillikens eigentlich schon gesetzt.“ Und mit der Abschaffung der Stichwahl habe die CDU Jüchen keinerlei Probleme: „Schaut man sich das Ergebnis der vergangenen Wahl an, dann zeigte das Ergebnis doch eindeutig und demokratisch den Bürgerwillen“, sagt Heckhausen.

Ein großes Thema ist in der CDU Jüchen aber jetzt eine angestrebte Verjüngung der künftigen Ratsfraktion: „Von unseren 20 Ratsmitgliedern werden mindestens fünf aus Altersgründen aufhören“, kündigt Heckhausen an. Allerdings sei es der CDU in den vergangenen Jahren gelungen, etliche jüngere Neuzugänge im Alter zwischen 30 und 50 Jahren für die Mitarbeit zu gewinnen, die nun in den Stadtrat nachrücken könnten.