Kinderstar aus Jüchen : Julius Weckauf dreht für einen neuen Kinofilm

Hochneukirch/Köln Der Hochneukircher Junge spielt diesmal einen munteren „Leih-Enkelsohn“. Am Set trifft der elfjährige auf eine alte Schauspielkollegin.

Julius Weckauf dreht wieder: Der elfjährige, mehrfach preisgekrönte Hauptdarsteller des Kinofilms „Der Junge muss an die frische Luft“ aus Hochneukirch, steht jetzt in Köln vor der Kamera für den Kinofilm „Enkel für Anfänger“. In der bekannten Schauspielerin Maren Kroymann trifft Julius auf eine Kollegin: Sie spielte im Kerkeling-Film eine Frau vom Jugendamt. Der Hochneukircher Junge mimt diesmal einen munteren „Leih-Enkelsohn“, den das kinder-und damit enkellose Rentner-Trio Karin (Maren Kroymann), Gerhard (Heiner Lauterbach) und Philippa (Barbara Sukowa) gemeinsam mit weiteren Ersatzenkeln „bespaßen“ wollen, weil sie sich im Ruhestand langweilen. Julius Weckauf ist die Rolle eines frechen, lustigen und munteren Enkels auf den Leib geschrieben. Die Komödie kommt im März 2020 in die Kinos.Die Produktion wird u..a gefördert von der Film- und Medienstiftung NRW und vom Deutschen Filmförderfonds.