Chor aus Jüchen : Chor 007 sucht Mitsänger für eine Konzertreise nach England

Der Projektchor 007 bei einem Auftritt in Jüchen. Archivfoto: Regniet. Foto: Regniet

Jüchen Das Jüchener Chorprojekt 007 öffnet jetzt seine eigentlich feste Besetzung für eine Konzertreise nach England und ein Konzert mit den King’s Singers. Verstärkung benötigt der renommierte Chor besonders in den Männerstimmen und lädt deshalb erfahrene Chorsänger zum Mitwirken ein.

Wer in Salisbury auftreten möchte oder am 8. Dezember gemeinsam mit den King’s Singers auf der Bühne der Kaiser-Friedrich-Halle in Mönchengladbach stehen möchte, kann sich bis zum 27. April bei Chorleiter Matthias Regniet bewerben unter md.regniet@gmx.de oder 0157 34758479. Es sollte die Stimmlage dabei angeben werden, bittet der Chorleiter.