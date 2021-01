Evangelische Jugend in Radevormwald : Anmelden zur Jugendfreizeit

Evangelische Jugend in Radevormwald

Ein Bild von der vergangenen Jugendfreizeit in Dänemark. Dieses Mal soll es nach Holland gehen. Und alle hoffen, dass es klappt. Foto: Julia Müller

Radevormwald Die Fahrt nach Holland und die Kinderfreizeit sollen stattfinden wie geplant. Für die Teilnehmer besteht kein Risiko, da im Falle einer coronabedingten Absage der Teilnehmerbetrag erstattet wird.

Die Jugendfreizeit der Evangelischen Jugend in Radevormwald in den Niederlanden und auch die Kinderfreizeit in Witten, die für dieses Jahr vorgesehen sind, sollen wie geplant stattfinden. Das hat Jugendleiterin Julia Müller bestätigt. „Auch im vergangenen Jahr war es uns möglich, mit entsprechendem Hygienekonzept die Freizeiten durchzuführen“, erklärt sie. Man sei zuversichtlich, dass dies auch im laufenden Jahr gelingen werde.