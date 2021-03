Kinderhaus Langenfeld : Kinderhaus startet Programm für Osterferien – online

Aktuell sind physische Treffen im städtischen Kinderhaus am Winkelsweg nicht möglich. Dafür gibt es Online-Programm. Foto: Stadt Langenfeld/Jens Hecker

Langenfeld Das Team des Langenfelder Kinderhauses am Winkelsweg 38 hat ein Online-Programm für die Osterferien erarbeitet. Die Anmeldungen laufen.

(og) Kinder haben dabei die Möglichkeit, Bastelpakete vor Ort abzuholen und sich im Anschluss zu Hause zu einem festgelegten Zeitpunkt in einer Zoomkonferenz zu treffen. Auf diese Weise können sie gemeinsam mit anderen Kindern und dem Team des Kinderhauses kreativ werden. Es steht eine Online-Traumreise mit Picknick auf dem Programm. Ein Oster-Escape-Room öffnet, Gesundes wird gekocht, eine Stadtrallye startet, es gibt Spiele und ein Do-It-Yourself Minigolfangebot sowie eine Kreativaktion als Überraschung für die Bewohner und Bewohnerinnen des Seniorenzentrums Pro Talis. Das kündigt Christiane Klosterkemper, Leiterin des Kinderhauses an. Das Osterferienprogramm richtet sich an sechs- bis 14-jährige Kinder.