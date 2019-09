Bigband-Konzert in Jüchen : Furioser Bigband-“Dreiklang“ aus drei Städten

Jüchen In der Peter-Giesen-Halle war die Bigband des Gymnasiums der Gastgeber für einen hervorragenden Konzertabend.

Das Bigband-Meeting dreier befreundeter Gymnasien hat schon etwas Legendäres: Seit bald zwei Jahrzehnten treffen sich die Bigbands des Gymnasiums Jüchen, des Gymnasiums am Rittersberg in Kaiserslautern und des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums aus Neustadt an der Weinstraße zum jährlichen Bigband-Meeting, das im Wechsel der Städte stattfindet. Diesmal war wiederum Jüchen der Treffpunkt der jungen Jazzer. Obwohl in der Peter-Giesen-Halle einige Plätze frei blieben, war das Meeting mit mehr als 200 Jazzfreunden gut besucht. Die Bands waren auf der Galerie nebeneinander platziert, so konnte auf große Umbaupausen verzichtet werden, was dem Flair und der Stimmung des Abends sehr zugute kam.