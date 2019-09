Landfrauenverband Jüchen : Frauen vom Land als gesellschaftliche Kraft

Jüchen Weit weg vom „Nur-Bäuerinnen-Image“ stellt sich der Jüchener Landfrauenverband mit öffentlichen Bildungsangeboten ganz neu auf.

Einem weit verbreiteten Vorurteil tritt der Landfrauenverband Jüchen, der sich zu Jahresbeginn neu aufgestellt hat, entschieden entgegen: „Landfrauen müssen keine Bäuerinnen sein. Tatsächlich sind die wenigsten unserer 76 Mitglieder noch Bäuerinnen. Wir sind Frauen, die gerne auf dem Lande leben und da auch gesellschaftlich etwas bewegen wollen“, sagt die 60-jährige Christel Arimond. Sie ist Vorsitzende im neuen Landfrauen-Vorstand, zu dem auch ihre 25-jährige Tochter Jacqueline gehört. Die Wirtschaftsrechtsstudentin ist ein typisches Beispiel dafür, wie sich das Bild der Landfrau geändert hat. „Bildung hat bei uns die oberste Priorität“, sagt Jacqueline Arimond, die sich jetzt auch als Landfrauen-Guide ausbilden lässt. Sie möchte dann in Vorträgen oder Workshops Verbraucherthemen aufgreifen. Und auch als Ortsverband wollen die Jüchener Landfrauen Fortbildungen organisieren. Auch die übrigen Vorstandsfrauen haben „Zivilberufe“, die nichts mit der Landwirtschaft zu tun haben.

Aber die Generation der „alten Landfrauen“, die noch die Vollerwerbshöfe in Jüchen mit aufgebaut haben, gibt es auch noch, erinnern die Vorstandsfrauen Helga Siemen und Marie-Luise Müschen. Da Vorstandsmitglieder bei den Landfrauen laut Verbandssatzung nur bis zum 65. Lebensjahr neu gewählt werden dürfen, hatte der vorherige Vorstand aufgeben müssen. So wäre der Ortsverband aufgelöst worden, wenn sich nicht das neue, engagierte Frauenteam gefunden hätte. Schon 15 neue Mitglieder haben sie in diesem Jahr auch durch Auftritte wie beim Treckertreffen der Landjugend gewinnen können. „Flagge zeigen“, war dabei ihr durchaus auch gesellschaftspolitisches Motto, bei dem es auch um Frauenrechte und die berufliche Integration ging.