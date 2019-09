Klimademo am Tagebau Garzweiler : 100 Demonstranten beim „Teach in“ von „Fridays for Future“

Jüchen Christina Schliesky begrüßte zum speziellen Sonntagsunterricht den Wissenschaftsredakteur und TV-Moderator Ralph Caspers, Professor Andreas Pfennig von der Universität Lüttich und Antje Grothus, Mitglied der sogenannten Kohle-Kommission.

Nicht ohne Grund trugen die Teilnehmer, die am Sonntagmorgen zu einer besonderen „Unterrichtstunde am Loch“ gekommen waren, schwarze Staubschutzmasken. „Die Kohle macht uns atemlos“, sagte die 15-jährige Christina Schliesky. Sie hatte ein „Teach in“ am Tagebau Garzweiler für die Fridays-for-Future-Bewegung organisiert. Die rund 100 Teilnehmer der Protestaktion äußerten ihren Unmut über die Kohleförderung in Garzweiler II. Laut jubelten sie ihren „Lehrern“ zu, die aus ihrer Sicht über die Unsinnigkeit der Braunkohle und den dramatischen Klimawandel sprachen. Christina Schliesky begrüßte zum speziellen Sonntagsunterricht den Wissenschaftsredakteur und TV-Moderator Ralph Caspers, Professor Andreas Pfennig von der Universität Lüttich und Antje Grothus, Mitglied der sogenannten Kohle-Kommission.