Jüchener Schulen : Die Grundschulen nehmen die Anmeldungen an

Am 1. August 2020 werden alle in der Zeit vom 1. Oktober 2013 bis 30. September 2014 geborenen Kinder schulpflichtig. Die Stadt Jüchen fordert deshalb jetzt die Eltern auf, ihre in dem für ihren Wohnort zuständigen Grundschule anzumelden. Jedes Kind habe den Anspruch auf Aufnahme in die seiner Wohnung nächstgelegene Grundschule, sofern die Aufnahmekapazität reiche, wie die Stadtverwaltung informiert.