Schwere Haushaltslage in Jüchen : Alles soll auf den Prüfstand

Die Stadt Jüchen muss genau aufs Geld schauen und sparen. Foto: dpa/Friso Gentsch

Jüchen Angesichts der drohenden Steuerrückzahlung an RWE muss gespart werden. Der Rat beauftragte die Verwaltung, eine Liste aller freiwilligen Maßnahmen zu erstellen, die in den Fraktionen beraten werden soll. Zudem will die Politik mit dem Konzern sprechen.