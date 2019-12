Neujahrskonzert in Jüchen : Der Vorverkauf für das Neujahrskonzert hat begonnen

Jüchen Das Konzert beginnt am Sonntag, 12. Januar, um 15 Uhr. Gestaltet wird es durch den Flowchor Aachen und die Big Band des Gymnasiums Jüchen. Karten gibt es im Rathaus.

Mit einer ähnlich breiten Vielfalt, aber schwankenden Besetzung präsentiert sich die „Big Band“ des Gymnasiums Jüchen. Jedes Jahr kommen neue Schüler hinzu und Abiturienten verlassen die Band. Die Besetzung orientiert sich an der traditionellen „Big Band“-Stimmverteilung. Aktuell besteht die Gruppe aus 21 Schülern unter der Leitung von Jörg Enderle. Das Programm ist ein bunter Mix aus den Genres Latin, Funk, Swing und Pop. Mit Evergreens wie „Besamé Mucho“ und Rockjazz-Titeln wie „Spinning Wheel“ überzeugt die Band bei ihren Gigs. Die Formation hat zuletzt im Landeswettbewerb „Jugend jazzt“ einen vorderen Platz belegt und ist im Rahmen von „Jazz At School“ gemeinsam mit der WDR-„Big Band“ aufgetreten.

Das Neujahrskonzert beginnt am Sonntag, 12. Januar, um 15 Uhr in der Peter-Giesen-Halle. Die Eintrittskarten sind bereits im Vorverkauf. Für neun Euro (ermäßigt für fünf Euro) können die Tickets an der Info-Theke im Rathaus der Stadt Jüchen, Am Rathaus 5, erworben werden. Weitere Informationen telefonisch unter 02165 9150.