Kultur in Mettmann : Ticket-Vorverkauf fürs Kino unterm Sternenzelt

Kino auf dem Marktplatz in Mettmann – unter freiem Himmel. Foto: Janicki, Dietrich (jd-)

Mettmann Der Sommerspaß kehrt zurück: In diesem Jahr gibt es das Open-Air-Kino an gleich zwei aufeinander folgenden Tagen. Wer dabei sein will, darf den Start des Ticket-Vorverkaufs nicht verpassen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Am Nachmittag des 29. Juli startet der Kartenvorverkauf fürs Open-Air-Kino. Tickets kosten 13 Euro – im Mettmanner Blumenhaus, Freiheitstraße 7. Erstmals findet der Sommerspaß an zwei Tagen, am 12. und 13. August, statt, Einlass ist jeweils ab 18.30 Uhr. Filmstart bei Beginn der Dämmerung.

Am 12. August wird die Filmkomödie „Das perfekte Geheimnis“ gezeigt, am 13. August der Musikfilm „Bohemian Rhapsody“, der die Geschichte Freddie Mercurys von der Gründung der Band Queen bis zum Auftritt bei Live Aid sechs Jahre vor seinem Tod erzählt.

Zu den Vorstellungen werden maximal 300 Besucher zugelassen. Kinogäste müssen Stühle und Sitzgelegenheiten selbst mitbringen. Tische, Pavillons oder andere große, sperrige Gegenstände sind nicht erlaubt. Erstmals rollt ein Foodtruck auf den Marktplatz, der unter anderem Popcorn, Nachos und Slush-Eis anbietet. Der Kinobereich wird zwischen der Kirche und dem Reisebüro Lück eingerichtet. Für den Besuch gelten die Coronaschutzmaßnahmen: Der Zutritt ist für Geimpfte, Genesene und Getestete möglich.

(dne)