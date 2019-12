Adventskalender im Rhein-Kreis Neuss : Gewinnen Sie einen Gutschein für das Rheinpark-Center

Rhein-Kreis Passend zum Nikolaustag verlost die NGZ einmal einen Gutschein vom Rheinpark-Center in Neuss in Höhe von 40 Euro. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist unser kleines Rätsel zu lösen. Wer zum Spaß noch ein paar Fragen beantworten möchte, kann das in unserem Online-Quiz tun.

Passend zum Nikolaustag verlost die NGZ einmal einen Gutschein vom Rheinpark-Center in Neuss in Höhe von 40 Euro. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist unser kleines Rätsel zu lösen. Wir suchen ein Gebäude im Rhein-Kreis Neuss. Sogenannte Oblatenmissionare leben und arbeiten dort. Der 6. Dezember gibt einen Hinweis auf den Namen. Welches Bauwerk wird gesucht und wo liegt es? Und so können sie mitmachen: Antwort nennen unter 01379 88 66 18 (50 Cent/Anruf aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abweichend) oder SMS mit dem Kennwort „NGZ1“, Leerzeichen, Ihrem Namen, Adresse und Lösung an 1111 (ohne Vorwahl, 50 Cent/SMS)! Teilnahme erst ab 18 möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet und die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns kann nicht erfolgen. Im Übrigen finden Sie unsere Teilnahme- und Datenschutzbedingungen auch unter rp-online.de/teilnahmebedingunge. Teilnahmeschluss: 9.12.2019, 24 Uhr!

(ubg)