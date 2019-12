Tag des Ehrenamts : Stadt zeichnet ihre Ehrenamtler aus

Jüchen Monika Maßen, Dieter De Girolami, Paul Quack und Norbert Würz wurden vom Bürgermeister für ihr langjähriges Ehrenamt und das damit verbundene Engagement für die Stadt ausgezeichnet.

„Wir haben uns hier versammelt, um verdiente Mitmenschen aus unserer Mitte zu würdigen und auszuzeichnen“, erklärte Bürgermeister Harald Zillikens in seiner Rede zur Feierstunde im Haus Katz. Ehrenamtler stellen das Gemeinwohl in den Vordergrund und investieren dafür viel Zeit und Energie, sagt der Bürgermeister. „Das Ehrenamt hat viele Namen und Gesichter“ und sei ein „unverzichtbarer Bestandteil der Bürgerkultur“. Die engagierten Bürger leisteten einen „beträchtlichen Beitrag für ein menschliches Miteinander“, erläuterte Zillikens. Den vier ausgewählten Ehrenamtlern überreichte der Bürgermeister jeweils eine Urkunde, bedachte sie mit lobenden Worten und sprach seinen persönlichen Dank aus.

Monika Maßen hat nach Angaben des Bürgermeisters „etwas ganz Außergewöhnliches geschaffen“. Gemeinsam mit ihrem Team vom Asylkreis Bedburdyk habe sie eine Integration in diesem Ortsteil erst möglich gemacht. Sie hat Personen betreut und begleitet, Möbel beschafft und ein Begrüßungscafé ermöglicht. Eben für diese freiwillig und zuverlässig geleistete Arbeit wurde sie ausgezeichnet. Im Januar wird die Unterkunft „Lindenhof“ allerdings geschlossen. „Deshalb brauchen wir schnell Wohnungen. Die Flüchtlinge sind in Bedburdyck voll integriert“, sagt Maßen. Sie befürchtet, dass die Familien in einen anderen Stadtteil ziehen müssen und die dreijährige Integrationsarbeit so stark beinträchtigt wird.