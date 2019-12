Strukturwandel in Jüchen : Finanzmittel für neuen Innovationspark beantragt

Strukturwandel in Jüchen

Jüchen (dne) Noch in den Startlöchern stehen die Gutachter für den „Innovationspark Erneuerbare Energien Jüchen“. Die Mittel für die Machbarkeitsstudie in Höhe von 215.000 Euro seien beantragt, aber noch nicht bewilligt – informierte Bürgermeister Harald Zillikens den Ausschuss Tagebaufolgelandschaften.

Zillikens goss in seinem Zwischenbericht aber auch ein wenig Wasser in den verlockenden Wein zukunftsweisender Ideen. Er berichtete von der Erfahrung, dass mögliche Zuschussgeber auf Bundes- und Landesebene zunächst begeistert auf die Idee vom Innovationspark reagierten. Bei näherer Prüfung hätten jedoch bereits mehrere Fördermittel-Geber einen Rückzug gemacht. Ein Grund dafür sei, dass Zuschüsse in den Vergaberichtlinien daran gebunden seien, dass sich die Stadt Jüchen mit eigenen Mitteln beteilige. Dies sei derzeit jedoch nicht möglich, hieß es.