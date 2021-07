Willicher Chor : „Frauenpower“-Konzert auf Herbst 2022 verschoben

Willich Für das Singen gelten wegen der Corona-Pandemie immer noch strenge Abstandsregelungen. Für den Willicher Frauenpower-Chor ist es daher nicht möglich, in diesem Jahr sein großes Konzert zu veranstalten.

„Es ist unglaublich traurig – aber wir haben keine andere Wahl“, sagt die Chorleiterin Andrea Kautny zur erneuten Verschiebung des nach ihren Angaben „größten Chorkonzertes in der Region“. Das Konzert „Frauenpower – Die Zwölfte“ sollte ursprünglich im Herbst 2020 stattfinden – es musste schon damals pandemiebedingt auf den 24. Oktober verschoben werden. Doch für das Singen gelten immer noch strenge Abstandsregelungen, die einen gemeinsamen Auftritt der 180 Sängerinnen unmöglich machen, so Kautny.

Ein neuer Termin wurde bereits gefunden: Es ist (wie immer) der letzte Sonntag der NRW-Herbstferien, der 16. Oktober 2022, Beginn 17 Uhr, in der Willicher Jakob-Frantzen-Halle. Von den 1200 Karten seien schon sehr viele verkauft – „selbstverständlich behalten diese auch für den neuen Termin ihre Gültigkeit“, sagt Andrea Kautny. Wer die Karten lieber zurückgeben möchte, kann dafür eine E-Mail an karten@frauenpower-willich.de schreiben. Die Rücknahmefrist endet am 24. Oktober dieses Jahres.