Kommunalwahl : Wipperfürths Bürgermeister tritt nicht mehr an

Wipperfürth Michael von Rekowski (56) hat zum 1. Juni eine neue Beschäftigung gefunden.

In der Nachbarstadt gibt es nach der Kommunalwahl am 13. September auf jeden Fall einen neuen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin, denn Amtsinhaber Michael von Rekowski erklärte am Montag seinen verzicht auf eine erneute Kandidatur. Nach einem längeren Abwägungsprozess sei er zu dem Ergebnis gekommen, nicht mehr antreten und stattdessen ab dem 1. Juni beruflich neue Wege gehen zu wollen, teilte er der Presse mit. Am Morgen hatte bereits die Bediensteten der Wipperfürther Stadtverwaltung informiert.