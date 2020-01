Unsere Woche : Gemeinsame Bürgermeisterkandidatin von CDU und Grünen – eine Überraschung

Meinung Für eine handfeste Überraschung haben die Christdemokraten und die Grünen gesorgt, die erstmalig für Dinslaken sich auf eine gemeinsame Bürgermeisterkandidatin geeinigt haben, die bei der Kommunalwahl im September antreten wird.

Für beide Parteien steht die neue Bürgermeisterkandidatin für einen neuen Politikstil. Die 53-jährige Michaela Eislöffel hat sich nicht in einer Partei oder einer Wählergruppe engagiert, ihr liegen bestimmte Themen am Herzen, bei denen sie dann an vorderster Front mitmischt und unmissverständlich Flagge zeigt gegen Hass und Hetze, gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Und das sind Themen, die viele Menschen bewegen. Sie hat nichts gemein mit den Politikern, die bei öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen auftauchen, ein Grußwort sprechen und dann wieder verschwunden sind. Michaela Eislöffel engagiert sich in der Initiative „Dinslaken stellt sich quer“, dem Bündnis gegen Rechts und unterstützt das Projekt „Demokratie leben“. Bei Kundgebungen, Veranstaltungen und Aktionen dieser Organisationen dürften etliche Teilnehmer Michaela Eislöffel nicht nur gesehen, sondern auch als engagierte Rednerin erlebt haben.