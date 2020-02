Wipperfürth : Wieder Festzelt auf Marktplatz

Wipperfürth Vor allem die jungen Narren können wieder im Herzen von Wipperfürth Karneval feiern.

Nachdem im vorigen Jahr wegen der Bauarbeiten kein Festzelt auf dem Marktplatz errichtet werden konnte, kehrt das in dieser Session zurück. Dort kann dann an Weiberfastnacht, 20. Februar, und während und nach dem Karnevalszug am Sonntag, 23. Februar, gefeiert werden. „Rund um den Marktplatz gibt es an Weiberfastnacht wie in den vergangenen Jahren ein Glasverbot“, teilt Sonja Puschmann, Sprecherin der Hansestadt, mit. Hintergrund dafür sei der Schutz vor Verletzungen sowie die Absicht, unnötigen Müll einzudämmen. Dazu wird der Marktplatz komplett eingezäunt, und an den Zugängen muss mit Kontrollen gerechnet werden. „Eigene Getränke sollten möglichst nicht mitgebracht werden“, rät Sonja Puschmann. Zumal auch wieder Jugendschutzkontrollen durch das Ordnungsamt, das Jugendamt und die Polizei erfolgen werden. Ab mittags wird die Suppenküche des Jugendzentrums am Busbahnhof geöffnet sein, wo sich feiernde Jugendlichen und junge Erwachsenen bei Bedarf zwischendurch mit einem warmen Süppchen stärken können.