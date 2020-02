Planungen des Kreises in Hückeswagen : Nach Sommerferien wird Radweg gebaut

Großberghausen Die Planungen beim Kreis für den Radweg entlang der Bever-Talsperre befinden sich im Endstadium. Der Lückenschluss zwischen Beverteich an der K 5 und dem Neye-Wanderparkplatz an der K 13 ist für die zweite Jahreshälfte geplant.

Der 2,50 Meter breite Radweg wird zunächst auf der in Fahrtrichtung Bever / Radevormwald linken Seite auf der vorhandenen Trasse der K 5 gebaut. Stefan Weidemann vom Amt für Planung und Straßen der Kreisverwaltung geht von einer Bauzeit über etwa eineinhalb Jahre aus, allerdings in einzelnen Abschnitten. So soll nach in diesem Jahr das erste Teilstück zwischen Steinberg am Bever-Teich und dem Damm fertiggestellt werden. Im Frühjahr 2021, wenn es das Wetter zulässt, soll der Radweg an der Wasserseite bis Oberlangenberg fortgeführt werden. Und danach würde das letzte Teilstück bis zum Neye-Wanderparkplatz gebaut werden. Alles immer unter Vollsperrung – „anders ist das nicht möglich“, sagt Weidemann –, aber eben immer wieder auch mit mehrwöchigen Pausen dazwischen.