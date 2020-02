Heukeshowwen Alaaf : „Jecke Wiever“ lassen sich nicht ärgern

Hückeswagen Unter dem Motto „Jeck ärgere dich nicht“ feierten die kfd-Frauen mit 150 Karnevalistinnen ihre Frauensitzung. In den Büttenreden wurde dabei kräftig ausgeteilt.

Wer sich ärgert, muss seinem Unmut auch einmal Luft machen. Die Katholische Frauengemeinschaft (kfd) tat dies bei ihrer karnevalistischen Frauensitzung am Sonntag im großen Saal des Kolpinghauses. Bei dem vierstündigen Programm gab es nicht nur Schunkellieder, Tanzvorführungen und witzige Sketche. Bei den Büttenreden nahmen auch weder die „Tratschtanten“ Monika Lübbert und Claudia Eberius noch die kfd-Ortsvorsitzende Beate Knecht ein Blatt vor den Mund. In erster Linie wurden dabei die Männer ins Visier genommen, wie beispielsweise Diakon Burkhard Wittwer. Dieser hatte im vorigen Jahr zu einem Dankeschön-Frühstück eingeladen, ohne jedoch den entsprechenden Raum zu reservieren. „Und dann mussten die eingeladenen Gäste noch selbst Kaffee kochen und die Tische decken. Das geht gar nicht“, sagte Beate Knecht, für die solche Geschehnisse immer eine Steilvorlage für ihre Rede sind, bei der sie auch diesmal ordentlich Dampf abließ.

Der Diakon zählte am Sonntag zwar nicht zu den wenigen geladenen Männern im Saal, dafür waren aber Pastor Marc D. Klein mit Sonnenbrille und bunter Fliege sowie Pater Vincent im Beduinenkostüm gekommen. Die Büttenrednerin sprach ebenso die vielen prominenten Rücktritte an, wie den von Kardinal Marx als Vorsitzender der deutschen Bischofskonferenz. „Wäre das nicht auch was für Sie?“, fragte die kfd-Vorsitzende den Pastor ganz unverblümt. Sie selbst strebe nach dem Rücktritt von Annegret Kramp-Karrenbauer die Kanzlerkandidatur an. „Wer die kfd durch das Jubiläumsjahr führen kann, der kann auch Kanzler“, witzelte Beate Knecht mit einem Rückblick auf das Jubiläumsjahr der kfd Hückeswagen zum 175-jährigen Bestehen in 2019.