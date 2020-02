Hückeswagen : Taxifahrer von säumigem Fahrgast mit Tod bedroht

Hückeswagen Ein Trio flüchtet nach einer Taxifahrt von Bergisch Born zur Islandstraße. Bei der Verfolgung wird der Taxifahrer von einem der drei jungen Männern mit dem Tod bedroht. Nun sucht die Polizei nach dem Trio.

Mutig war in der Nacht zu Samstag ein Hückeswagener Taxifahrer, der gegen 2 Uhr drei flüchtende Fahrgäste verfolgte – und dabei mit dem Tod bedroht worden war. Die Tat erinnert ein wenig an den Mord eines 63-jährigen Taxifahrer aus Much am Abend des 16. August 2015 auf dem Wipperfürther Marktplatz. Der Täter, ein damals 22-jähriger Hückeswagener, wurde im April 2018 zu 13 Jahren haft verurteilt.